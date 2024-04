Die energieintensive Industrie ist in der Steiermark – deutlich stärker als im Bundesschnitt – ein immenser Wirtschaftsfaktor, der wie kaum ein anderer von der Energiewende betroffen ist – diese aber auch wie kaum ein anderer prägen und mitgestalten kann. Gut 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind allein in diesem Segment tätig – das ist fast jeder vierte steirische Industriebeschäftigte.

Die 22 energieintensivsten Industriebetriebe der Steiermark stehen für 85 Prozent des Gas- sowie 44 Prozent des Stromverbrauchs der steirischen Industrie. Über mehrere Monate hinweg wurden seitens der Industriellenvereinigung Steiermark und der Energie Steiermark daher in umfangreicher Detailarbeit Daten genau dieser Unternehmen erhoben, wie Franz Kainersdorder, Vorstand der Voestalpine und Vizepräsident der IV Steiermark sowie Markus Ritter, Mitglied im IV-Vorstand und Geschäftsführer der Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH, betonen. Gemeinsam wurde – „bottom up“, also analytisch „von unten nach oben“ ein „Masterplan Grüne Energie 2040“ erarbeitet, in dem neben einer Bestandsaufnahme auch künftige Handlungsfelder, Rahmenbedingungen und Herausforderungen formuliert wurden.

„Alle arbeiten an der Dekarbonisierung ihrer Produktion“

Ziel war es, „zukünftige Energiebedarfe und deren Energieträger zu ermitteln“. Ein Fazit: „Die Betriebe sind am Weg, alle arbeiten an der Dekarbonisierung ihrer Produktion“, wie Ritter unterstreicht. „Der Bedarf an Biomethan und insbesondere jener nach Wasserstoff ab 2030 steigen signifikant an.“ So kann sich die Nachfrage nach Erdgas bis 2030 halbieren – von derzeit 7,2 Terawattstunden (TWh) auf 3,8 TWh, zitiert Ritter aus der Erhebung. 2035 sollen es dann noch 1,1 und 2040 nur noch 0,7 TWh Erdgas sein. Parallel dazu steigt bis 2030 die Rolle der Biomasse und von Strom, verstärkt ab 2030 wird dann Wasserstoff immer wichtiger, hier steige der Bedarf von 0,3 TWh auf 2,8 und 3,8 TWh 2035 bzw. 2040 – in einer optimistischen Annahme sogar auf 5,6 Terawattstunden. Unterm Strich liege auch der zusätzliche industrielle Grünstrombedarf bis 2040 bei 1,3 Terawattstunden.

Entsprechend kräftig legt auch der Bedarf nach Infrastruktur zu. Hier kommen Energie Steiermark und die Energienetze Steiermark ins Spiel. Wie berichtet, sollen allein gut 1,5 Milliarden Euro in die Netze investiert werden und eine weitere Milliarde in Erneuerbare Erzeugungskapazitäten, wie auch die Vorstände Christian Purrer und Martin Graf unterstreichen. Verbunden mit der Forderung, „dass die Genehmigungsverfahren für die Netzinfrastruktur beschleunigt werden.“ Für die Strom- und Wasserstoffinfrastruktur gelte es zudem, eine „zukunftsfitte Regulatorik“ zu etablieren. Auch lokale Erzeugungsmöglichkeiten für Wasserstoff, die perspektivisch bis zu 20 Prozent des heimischen Bedarfs decken könnten, gelte es zu heben.

Vorrangzonen für Wind und PV: „Substanzielle Ausweitung nötig“

Eine weitere Grundvoraussetzung sei der „Ausbau von Flexibilitätsoptionen und Speicherlösungen“, immerhin sollen bis zum Jahr 2030 weitere rund 2500 Megawatt zusätzlich an Erneuerbaren Energien in die steirischen Netze integriert werden. Ebenfalls bis 2030 soll das Wasserstoffnetz in der Steiermark 150 Kilometer betragen, weitere 50 Kilometer kommen bis 2035 hinzu, auch um sukzessive die Anbindung an internationale Netze – und damit die Verfügbarkeit klimaneutraler Gase – sicherzustellen.

Martin Graf, Christian Purrer und Markus Ritter © E-Steiermark

Sowohl seitens der Industrie als auch des Landesenergieversorgers wird der Umstand, dass es in der Steiermark ausgewiesene Vorrangzonen für Wind- und PV-Anlagen gibt, positiv hervorgehoben. Dennoch brauche es hier „eine substanzielle Ausweitung“. Das Tempo des PV-Ausbaurekords von 2023 – insgesamt sind mehr als 15.000 neue Anlagen ans steirische Netz angeschlossen worden – müsse beibehalten werden, so Purrer und Graf. Der Ausbau der Windkraft hinke den Zielen indes deutlich hinterher. Im Schnitt der letzten zwei Jahre wurden in der Steiermark rund 24 Megawatt (MW) zugebaut, zur Zielerreichung bis 2030 seien jedoch jährliche Zubauten von 120 MW erforderlich. Bis 2030 müssten 120 weitere Anlagen errichtet werden. Im Masterplan wird zur Beschleunigung die Durchführung von Einzelstandort-Verordnungen angeregt. Zudem müsse die Personalausstattung der Genehmigungsbehörden erhöht werden.

Kainersdorfer appelliert auch in Richtung Standort- und Industriepolitik. Es sei entscheidend, „faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen“. Dafür sei eine Verlängerung der Strompreiskompensation – wie es sie anderen EU-Ländern teils bis 2030 gibt – auch in Österreich dringend nötig. Der Voestalpine-Manager plädiert aber auch für eine „Zweckbindung der Einnahmen“, die durch den Europäischen Emissionshandel, kurz ETS, lukriert werden. Allein durch steirische Unternehmen werden laut Kainersdorfer jährlich rund 100 Millionen Euro in den Zertifikatstopf einbezahlt. Diese Mittel sollten explizit für die grüne Transformation aufgewendet werden, so die Forderung.