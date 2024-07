Egal, ob man mit dem Auto, mit dem Zug oder dem Rad unterwegs war: Die Baustelle für das Laufkraftwerk Gratkorn an der nördlichen Grazer Stadtgrenze zog in den letzten zweieinhalb Jahren die Blicke auf sich. Wie eine Mondlandschaft präsentierte sich das Areal zwischen Autobahn und Bahnstrecke. Die Mur, die während der Bauarbeiten umgeleitet wurde, fließt mittlerweile wieder in ihrem eigenen Bett. Und nicht nur das: Die Arbeiten am Kraftwerk sind so weit fortgeschritten, dass der Probetrieb aufgenommen werden kann.