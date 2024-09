Wer beim Studierendenheim STUWO am Eggenberger Gürtel vorbeikommt, kann es kaum übersehen: Auf sieben Stockwerken tummeln sich hier bunte Kunstwerke auf den Wänden. Sie sind „Spuren“ des Urban Art Festivals Styria, das seit mehreren Jahren hier stattfindet. Auch heuer ist es seit Donnerstag so weit – und auch heuer wieder wird beim STUWO auf hohem Niveau Street Art und andere Kunst geschaffen und das Gebäude so zum bewohnbaren Kunstwerk gemacht.

Neben dem Studierendenheim, wo heute Freitag ab 18 Uhr die Eröffnung und ein Meet & Greet über die Bühne geht, werden heuer zusätzlich neue Locations bespielt. Beim Umspannwerk Keplerbrücke hat letztes Jahr bereits der niederländische Künstler Da Daan Botlek ein Mural geschaffen, dort kann man ihm von Montag bis Donnerstag (je 10 bis 16 Uhr) wieder bei der Arbeit zuschauen, wie auch David Leitner (Österreich) und KJ263 (Deutschland). Beim STUWO arbeiten zugleich Katell Gelebart (die französische Künstlerin arbeitet mit Verpackungsmaterial und anderen Wegwerf-Materialien und will zeigen, dass Dinge, die scheinbar nicht mehr gebraucht werden, wertvolle Rohmaterialien sind), sowie Jacoba Niepoort aus Dänemark.

Am Citypeach spielen am Samstagabend Dave & the Coverdudes auf, am Stadtbalkon wird von Montag bis Donnerstagabend Musikprogramm von Balkansounds über ukrainische Avantgarde bis hin zu armenischer Musik von Erasmus+-Teilnehmern aufgeboten.

Zum Finale gibt‘s am Sonntag ab 18 Uhr eine Party am Stadtstrand: Katell Gelebart, Daan Botlek, David Leitner, KJ263, Jacoba Niepoort und Marvin Busta sind als Künstlerinnen und Künstler vertreten, für die Musik sorgen Students without a teacher, Dave & the Coverdudes und Sladoled Lovekomet. Das Programm mit allen Details steht hier.