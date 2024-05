Von den meisten Menschen in Graz unbemerkt ist die Waagner-Biro-Straße zu einem Kreativ- und Streetart-Hotspot in der Stadt geworden. Die letzte verbleibende Industriehalle der Smart City ist an allen Seiten voll mit bunten Graffiti und Wandbildern, das meiste davon entstand beim „Jam“, den das Kollektiv Raum117 vor zwei Jahren veranstaltet hat – 70 Künstler, auch internationale, verwandelten die alte Halle in ein einziges Kunstwerk. Auch im Inneren geht es bunt zu, Farben und Spraydosen stehen in den Ateliers, Werkstätten und Gemeinschaftsräumen im ersten Stock herum, auf der anderen Seite des Gangs sind Probenräume für Bands untergebracht.