Es ist Poesie und Performance in einem: Poetry Slams, die zeitgemäße Variante von Dichterwettstreiten, erfreuen sich in Graz größter Beliebtheit, die Szene ist hoch aktiv und das Publikum auch. Im Oktober ist die Stadt Austragungsort des ÖSLAM24, der österreichischen Meisterschaften. Bis dahin gibt das „Slam Kollektiv“ aber noch im August mit gleich vier Veranstaltungen einen Vorgeschmack. Das sind die Events:

Donnerstag: Etepetete Poetry Slam am Vorplatz der Herz Jesu Kirche

Zum vierten Geburtstag des Slam Kollektivs und zum fünften Mal seit 2020 wieder Etepetete Poetry Slam am Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche. Poetinnen und Poeten aus Bremen, Wien, Graz und der offenen Liste präsentieren beim größten jährlichen Open Air-Dichterwettstreit ihre Texte. Das Publikum entscheidet, wie in diesem Format üblich, über den Sieg. Die Kosten für die Veranstaltung übernimmt wie immer das Geburtstagskind, freiwillige Spenden sind aber gerne gesehen. Los geht es um 19 Uhr.

Freitag: „Lesen für Spritzer“ bei Gatto im Museum

Das unterhaltsame Leseformat hat am Tag nach dem Etepetete Poetry Slam bereits Tradition: Yannick Steinkellner lädt am Freitag, den 9. August, in den Gastgarten von Gatto im Museum, das Publikum kann Texte mitbringen (dann bezahlt es nur 5 statt 10 Euro) und Yannick und sein Gast lesen diese vor. Dann entscheidet das Publikum, ob der Vortrag oder der Text besser war – entweder bekommt der oder die Lesende ein Kaltgetränk (Spritzer oder Limonade) oder die Person, die den Text mitgebracht hat. „Das ist sehr albern, lustig und kann mitunter auch eine kleine Portion Cringe mit sich bringen“, sagt man beim Slam Kollektiv: „Jedes Mal geht man aber mit einem guten Gefühl und beschwingt nach Hause!“

Yannick Steinkellner steht seit mehreren Jahren als „Slam Poet“ auf der Bühne © Johanna Lamprecht

15. August: „Heast, schau!” – Eine Poetry Slam-Revue im ORF-Park

Der Seerosenteich im ORF-Park wird dann am Donnerstag nächste Woche zum Austragungsort eines Slams: Nach der fulminanten Premiere im Vorjahr geht „Heast, schau!” am 15. August in eine neue Runde. Steinkellner und ORF-Kulturjournalistin Ilse Amenitsch begrüßen mit David Friedrich, Elif Duygu und Christine Teichmann drei Größen der deutschsprachigen Poetry Slam-Szene. Untermalt wird der Abend von der Grazer Indie-Schlagerkönigin Resi Reiner. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

22. August: Le Poetry Slam de la Mur auf der Murinsel

Auch dieses Poetry Slam-Format ist bereits erprobt und vom Slamkollektiv als „perfekt für romantische, laue Sommerabende, begleitet vom sanften Rauschen der Mur (franz. l’amour)“ befunden. Ab 19 Uhr locken „Popcorn, Verse, Gedichte. Und am Ende gewinnt jemand mit geschriebener Geschichte.“ Auftreten werden Poetinnen und Poeten aus Tirol sowie von einer offenen Liste, bei Regen findet die Veranstaltung im Café statt. Die Eintrittskosten betragen 10 Euro, Reservierungen sind unter mail@slamkollektiv.at möglich.