Schauspielhaus, Next Liberty, Literaturhaus - Poetry Slammer haben in den letzten Jahren mit ihren selbst verfassten und vorgetragenen Texten die großen Grazer Kulturbühnen erobert. Beim „Dead or alive“-Slam werfen regelmäßig junge Textkünstler ihren Wortwitz im Vergleich mit Größen der Literaturgeschichte in den Ring. Bei „Städtebattles“ kämpfen Poeten und Poetinnen aus Graz regelmäßig mit Gleichgesinnten aus dem In- und Ausland um den lautesten Applaus des Publikums. Zum achten Mal steht am 14. Mai „Best of Poetry“ in Graz auf dem Programm. Einen Tag später wartet dann am 15. Mai ein ganz neues Format und eine Premiere auf Freunde des modernen Dichterwettstreits: Der „Slam 8020“ im Orpheum.