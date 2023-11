Gesprochene Worte, eine Performance auf der Bühne, ein applaudierendes Publikum: All das ist für Lisa Rothhardt und Christoph Steiner eigentlich Routine. Neu ist jedoch der Titel des besten deutschsprachigen Poetry-Slam-Teams. Also bei der „Königsklasse“ im Poetry-Slam. Bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Bochum konnten sich die beiden Schauspieler des „Next Liberty Graz“ zum Teammeister küren und sie schreiben damit österreichische Slamgeschichte: Noch nie ging der Titel nach Österreich. Mit 89,9 von 90 Punkten überzeugten sie als Team „Tommy und Annika“. Die höchste Wertung, die es je bei den deutschsprachigen Meisterschaften gab.