„Es war schon eine Eröffnung von 0 auf 200“, spielt Matthias Guttengeber auf die Formel 1 an. Just das Wochenende der Rekord-Hotelnächtigungen im Raum Murtal und Graz war das erste, an dem das brandneue Radisson-Hotel am Grazer Hauptbahnhof seine Gäste empfing. „Ganz ausgelastet waren wir noch nicht, weil noch nicht alle Zimmer bezugsfertig waren, aber schon sehr gut gefüllt“, sagt Guttengeber. Der gebürtige Münchner ist seit März General Manager des Grazer Hotels und begleitete somit auch schon die Pre-Opening-Phase, also vor dem Aufsperren, intensiv, und baute unter anderem vor Ort das Team auf. Neuling in der Branche ist er keiner: Er war schon in mehreren Hotels in Deutschland in leitender Funktion tätig, für die Radisson Gruppe leitete er ab 2014 zunächst ein Park Inn by Radisson Hotel im Münchner Norden, bevor er im Frühjahr 2016 die Rolle als General Manager im Park Inn by Radisson Hotel Linz übernahm, das er bis Ende 2021 führte.