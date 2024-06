Während prägende Bauten der so genannten Grazer Schule immer noch leichtfertig vernichtet werden – wie unlängst der Internatsanbau bei der Landwirtschaftlichen Schule Alt-Grottenhof von Manfred Zernig oder das markante WIFI-Gebäude von Karl Lebwohl, Christine und Walther Kordon in der Grabenstraße – feiert einer der bedeutenden Vertreter dieser architektonischen Strömung dieser Tage seinen 90. Geburtstag. Der seit 50 Jahren in Graz lebende Konrad Frey hat sich einen Namen als Pionier der regional verankerten, nachhaltigen und Kosten sparenden Architektur gemacht.