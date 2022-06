Schroff, experimentell, egomanisch, skuptural, konstruktivistisch, dekonstruktivistisch, Stahl, Glas und ganz viel Beton auf Sicht - die Architekten-Generation, die als Grazer Schule in die Geschichtsbücher eingehen sollte, sprengte in ihrer Ära von den 1960ern bis 1980ern viele Konventionen, vielfach den Rahmen - auch was Kosten, Funktionalitäten und normative Bauqualitäten angeht. Die nächste Generation an Grazer Planern pendelt im direkten Gespräch zwischen Bewunderung und durchaus kritischer Bewertung.