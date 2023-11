Auch wenn es in Graz bekanntlich nicht an Burger-Lokalen fehlt: Die Burger Factory in der Feuerbachgasse ist stets gut gefüllt. Deshalb haben Betreiber Julian Pekler und Mitgesellschafter Vinzent Weixlbaumer schon länger die Eröffnung eines zweiten Standortes am Radar. Nun ist es so weit. Bei der Burger Factory kann man jetzt auch in der Leonhardstraße einkehren. Nach dem Softopening am heutigen Freitag (3. November), geht es am Samstag los. Serviert werden Burger & Co an einer Adresse mit großer Gastrotradition. Eingezogen ist die Burger Factory nämlich in die Räume, in denen bis zum Sommer 2022 der Schwarze Adler zu finden war.