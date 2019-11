Kleine Zeitung +

Mahnwache für Hossein in Schladming "Müssen aufstehen und uns wehren"

Hunderte Menschen protestieren am Sonntag in Schladming gegen die Abschiebung des beliebten Lehrlings Hossein K. Die Kirchengemeinde stellte sich gemeinsam mit ihrem Bischof Michael Chalupka gegen die Entscheidung. In ganz Österreich wurde für den 20-Jährigen gebetet.