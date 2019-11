Kleine Zeitung +

Schladminger Lehrling in Schubhaft Asylantrag wird voraussichtlich Montag entschieden

Am Samstag besuchten Freunde und Weggefährten Hossein K. im Schubhaftzentrum Vordernberg, um sich zu verabschieden. Neben Bischof Michael Chalupka und Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser wollen 600 Menschen am Sonntag in Schladming an einer Mahnwache für den Lehrling teilnehmen.