Die 17 Jahre alte Autofahrerin dürfte beim Linksabbiegen in die Marktstraße in Haus den 57-jährigen Radfahrer übersehen haben. In weiterer Folge kollidierte der Radfahrer mit dem vorderen linken Kotflügel des Pkw und wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert. Der Radfahrer, der einen Helm trug, erlitt eine schwere Handverletzung sowie mehrere Prellungen. Er wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in die Klinik Diakonissen Schladming eingeliefert und ambulant behandelt. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Beteiligten negativ.