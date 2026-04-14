Festgenommen wurde am Montagabend ein betrunkener Radfahrer, der sich in Klagenfurt mit Polizisten angelegt hatte. Die Beamten brachten ihn ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt.

Zwei Beamte der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße wurden gegen 20:30 Uhr von einer Frau angehalten, die angab, dass sie soeben einen Mann gesehen habe, der alkoholisiert mit seinem Fahrrad gestürzt sei. Die Beamten fanden den Mann und wollten ihm helfen, worauf dieser die Polizisten attackierte.

Leichte Verletzungen

„Es gelang den Beamten nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft den Mann unter Kontrolle zu bringen“, so die Polizei. Beide Ordnungshüter wurden leicht verletzt.