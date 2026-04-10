Ein tödlicher Unfall in der Grazbachgasse am Dienstag beschäftigt weiterhin die Grazer Polizei. Wie berichtet, war ein 77 Jahre alter Radfahrer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, er starb wenige Stunden nach der Einlieferung ins LKH-Uniklinikum.

Der Unfall passierte am Dienstag kurz nach 16 Uhr an der Kreuzung der Grazbachgasse mit der Friedrichgasse. Ein 29-jähriger Grazer fuhr mit seinem Auto in der Grazbachgasse ostwärts, benutzte dabei den linken der beiden Fahrstreifen. Laut Polizei dürfte ihm die Ampel Grünlicht gezeigt haben. Kurz vor der Kreuzung bemerkte der Grazer auf Höhe des Schutzwegs einen von rechts kommenden Radfahrer.

Hupsignal und Vollbremsung

Der 29-Jährige hupte durchgehend und leitete eine Vollbremsung ein, doch der Radfahrer soll laut Polizei unbeirrt weitergefahren sein. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 77-jährige Radfahrer nach vorne geschleudert und blieb lebensgefährlich verletzt liegen.

Der Alkomattest beim Autofahrer verlief negativ. Beim Fahrradlenker stellte die Polizei Hinweise auf eine Alkoholisierung fest, ein Alkotest war dann aber nicht mehr möglich.

Polizei sucht dringend Zeugen

Um den Hergang lückenlos klären zu können, sucht die Verkehrsinspektion 1 der Grazer Polizei nun Augenzeugen des Unfalls. Hinweise an: Tell. 059 133 - 65 41 10.