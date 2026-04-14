Wollte da ein Pkw-Lenker das Schweigen eines zwölfjährigen Unfallopfers „erkaufen“? Es sieht jedenfalls danach aus.

Der Bub aus dem Bezirk Klagenfurt war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Pörtschach unterwegs und wollte auf Höhe der Kreuzung Gaisrückenstraße/Hauptstraße die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem bis dato unbekannten Fahrzeuglenker angefahren, er kam zu Sturz.

„Daraufhin stieg der unbekannte Fahrzeuglenker aus seinem Pkw und bot dem Jungen 30 Euro für die zerrissene Jeans an und fuhr weiter“, berichtet die Polizei. Der Zwölfjährige gab an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen SUV gehandelt habe. Der Mann sei zwischen 60 und 70 Jahre alt, habe weiße Haare und eine normale Statur.

Zeugen gesucht

Der Bub berichtete, dass er am Boden gelegen sei. Eine Frau und ein Mann hätten ihm schließlich aufgeholfen und ihn nach Hause gebracht. Diese Personen habe er jedoch nicht erkannt. Eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalls bzw. die Personen, die dem Jungen geholfen haben, mögen sich daher auf der zuständigen Polizeiinspektion Pörtschach unter der Telefonnummer 059133/2114 melden.