Es ist eine bittere Nachricht für die Veitsch, die der örtliche Spar-Markt am Montagabend auf sozialen Medien verkündet: Der Nahversorger im Ortsteil von St. Barbara im Mürztal wird geschlossen.

Zu war der Markt zuvor schon von 2018 bis 2020, vor sechs Jahren übernahm dann der Verein „Wir für unser Geschäft in Veitsch“ als Träger und Betreiber den Markt. 110.000 Euro wurden damals in die Revitalisierung des Marktes investiert, ein großer Teil davon kam von Veitscher Ortsbewohnerinnen und -bewohnern selbst.

Umsatzeinbußen und steigende Kosten

Trotz dieses Rückhaltes wurden zuletzt immer wieder Sorgen laut, dass zu viele Veitscherinnen und Veitscher außerhalb des Ortes einkaufen würden. „Es sind auch viele Kunden der älteren Generation, die immer brav gekommen sind, leider im letzten Jahr verstorben“, berichtet Vereinsobmann Jochen Jance.

2020 hatte ein Verein den Betrieb des Supermarktes übernommen © Spar Veitsch

Insbesondere seit dem letzten Jahr hätten nun Umsatzrückgänge und ein starker Anstieg bei den Energiekosten allerdings zu einer Entwicklung geführt, „die es uns zunehmend erschwert hat, den Betrieb auf einer wirtschaftlich gesunden Basis weiterzuführen“, erklärt man in einem Statement.

„Im Vergleich zum Vorjahr waren wir in den ersten fünf Monaten heuer 20.000 Euro unter dem Umsatz“, rechnet Jance vor und erklärt: „Es ging für uns jetzt auch darum, uns und unser Privatkapital zu retten.“ Deshalb habe man sich nun nach längeren Überlegungen schweren Herzens gemeinsam dazu entschlossen, das Kapitel Nahversorger freiwillig zu schließen.

„Verlust für den Ort“

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Ganz im Gegenteil. Sie schmerzt uns vor allem für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns über Jahre begleitet und unterstützt haben. Sie schmerzt uns für unsere Kundinnen und Kunden, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Und sie schmerzt uns für all jene, die unser Projekt geschätzt, unterstützt und als Bereicherung für die Region gesehen haben“, erklärt man auf Facebook.

Dennoch sei die Schließung als „verantwortungsvoll und notwendig“ anzusehen. „Uns vom Verein geht es damit natürlich nicht gut, die Schließung erfolgt schweren Herzens. Für den Ort ist es sicher ein Verlust, es geht damit nämlich auch ein Teil des sozialen Gefüges verloren“, seufzt Jance. Aus der Bevölkerung habe man bisher viel Bedauern entgegen bekommen, „viele bedanken sich auch, dass wir den Markt überhaupt gemacht haben“, so Jance.

An welchem Tag die Lichter dann endgültig ausgehen, wird noch in dieser Woche entschieden werden. Aktuell sei eine Nachfolge seitens Spar nicht unmittelbar in Sicht, „ich gehe aber davon aus, dass man schon suchen wird“, meint Jance.

Auch von Seiten der Gemeinde drückt man im Angesicht der Schließung sein Bedauern aus: „“, erklärt Bürgermeister Arno Russ.