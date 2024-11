Franz Keppel, vielen besser bekannt als „Huchenfranz“, kämpft seit Jahrzehnten unermüdlich um den Erhalt der stark gefährdeten Fischart Huchen. Anfang Oktober wurde er mit dem Steirischen Tierschutzpreis 2024 ausgezeichnet. Vor Kurzem war er in Haus im Ennstal und in Schladming an der Enns unterwegs und machte sich vor Ort ein Bild vom Zustand des Flusses.