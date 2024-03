Nahezu geschlossen stimmte der Schladminger Gemeinderat bei der Sitzung am Mittwochabend gegen die von Envesta und Energie Steiermark geplanten Kraftwerke an der Enns (wir berichteten). Konkret unterstützten die Mandatare der Liste Schladming Neu, der ÖVP, der SPÖ und der FPÖ den Beschluss. Darin heißt es, dass die Stadtgemeinde „den Projekten von Kraftwerkserrichtungen an der Enns keine Unterstützung zukommen lässt“ und ebenso keine Grundstücke zur Verfügung stellen wird.