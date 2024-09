Vier neue Wasserkraftwerke könnten in Schladming und Haus im Ennstal entstehen, drei Laufkraftwerke an der Enns sowie ein Ausleitungskraftwerk in der Talbachklamm. Das wurde zu Jahresanfang bekannt. Schnell formierte sich eine Gegnerschaft aus Regionalpolitik, Naturschutzorganisationen und Bürgerinnen und Bürgern. Es folgten Wanderungen, Diskussionsveranstaltungen und Lesungen, sowie die Petition „Nein zum Kraftwerksbau in Enns und Talbach“, mit bisher 2400 Unterschriften.