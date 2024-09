Die steirischen Grünen positionieren sich klar gegen die angedachten Wasserkraftwerke an der Enns und in der Talbachklamm. Wie berichtet, sind drei Laufkraftwerke an der Enns sowie ein Ausleitungskraftwerk in der Talbachklamm in Planung. „Für mich grenzt das an einen Schildbürgerstreich. Wurden doch an der Enns zehn Millionen Euro in die Renaturierung gesteckt. Die Kraftwerke sind weder für die Natur, noch für den Tourismus und die Wirtschaft in der Region sinnvoll“, sagt Klubobfrau Sandra Krautwaschl bei einer Pressekonferenz in Schladming am Donnerstag.