Was zuvor schon in sozialen Netzwerken spürbar war, zeigte sich am Mittwochnachmittag bei der ersten Informationsveranstaltung zu den drei geplanten Kraftwerken an der Enns deutlich: Viel Misstrauen und große Skepsis schlug den Projektwerbern von Energie Steiermark und Envesta im Schladminger Congress entgegen. Rund 150 Personen strömten gleich zu Beginn in den Saal, darunter Fischer, Rafting-Anbieter, Grundbesitzer, Naturschutz-Vertreter und viel Regionalpolitik.