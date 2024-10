Das Kulturhauptstadt-Jahr im Salzkammergut neigt sich langsam dem Ende zu. Die Verantwortlichen rund um die künsterlische Leiterin Elisabeth Schweeger wollen nochmal einen „Aufbruch wagen“ und damit das Finale der Kulturhauptstadt einläuten. Gestartet wird am Wochenende im Ausseerland, bevor es über Bad Goisern, Ebensee und Bad Ischl weitergeht. Unter dem Motto „Aufbruch, Salzkammergut! hau ruck, Ausseerland!“ gibt es ein dichtes Veranstaltungsprogramm. Am 22. November wird dann offiziell an die neuen Kulturhauptstädte Chemnitz und Nova Gorica/Gorizia übergeben.