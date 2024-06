Wie sehr die Kulturhauptstadt die Emotionen im Ausseerland schürt, wurde am Mittwochabend bei der Diskussion der „Kleinen Zeitung“ augenscheinlich. Am Stammtisch des Restaurants Berndl in Altaussee nahmen die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger, Dietmar Dunner vom Kulturverein E.I.K.E.-Forum und der Altausseer Kulturkenner Hans Fuchs Platz. Von Beginn an war die Diskussion kontrovers und gipfelte in hitzigen (Schrei-)Duellen zwischen Schweeger und Fuchs.