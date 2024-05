Welche Rolle spielt das Kleinstbauerntum für die Narzissenwiesen im Ausseerland? Kann sich Landwirtschaft, die auch der Natur guttut, rechnen? Und warum würde man dem Artenreichtum in der Region mit intensiver Aufforstung einen Bärendienst erweisen? Es sind Fragen wie diese, denen die Redakteure der „Narzissenpost“ in der ersten Ausgabe, die am Freitag in Bad Aussee präsentiert wurde, nachgehen.