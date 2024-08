Die rosa Skulptur im Kurpark in Bad Aussee sorgt seit dem Frühjahr für Aufregung. Nun hat Barbara Stüger vom Geschäft „Herzerlbrennerin“ im Ortszentrum „die Schnauze voll“. Für Kritik sorgte die Skulptur nämlich vor allem deshalb, weil viele Leute nicht wissen, was sie darstellen soll. „Ich verbringe einen Großteil der Zeit damit, Kunden dieses komische Ding zu erklären“, ärgert sich Stüger. Deshalb hat sie eine Unterschriftenliste namens „Der Klotz muss weiterwandern“ gestartet, die in ihrem Geschäft aufliegt.