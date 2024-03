„Der Berg schweigt, sagt man.“ Damit beginnt Simon Schwartz seine Graphic Novel über die sieben Jahrtausende umspannende Geschichte des Salzabbaus im Salzkammergut. Der für seine historischen Graphic Novels bekannte Autor und Zeichner schürfte tief und bringt mit „Verborgen im Fels“ im Avant-Verlag eine Graphic Novel heraus, die in der Urzeit beginnt und eine abenteuerliche Reise bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg präsentiert.