„Mama. Just killed a Man.“ Für den Text des monumentalen Queen-Songs „Bohemian Rhapsody“ gibt es viele Interpretationen, diese klingt sehr überzeugend: „Der Song enthält eine sehr klare Botschaft. Freddie gibt zu, dass er schwul ist.“ Queen-Frontmann Freddie Mercury singt also nicht über einen Mord an einem Menschen, sondern präsentiert mit diesem Song, den er selbst als Puzzle bezeichnete, eine Metapher. Die Interpretation stammt von Tim Rice, dem berühmten Musical-Texter.