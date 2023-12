Es passiert nicht viel in diesem Manga, aber Kapitel um Kapitel entwickelt sich eine Sogwirkung, dass man richtig Lust bekommt ins nächste japanische Restaurant zu gehen. „Der Gourmet“ von Masayuki Kusumi und Zeichner Jiro Taniguchi (1947 bis 2017) ist in Japan schon vor einiger Zeit entstanden und erscheint jetzt bei Carlsen als Doppelpack.

Dabei begleitet man einen Handlungsreisenden auf seinem Weg durch Japan: Wie beiläufig sucht er dabei nach guten Lokalen und findet immer wieder große Überraschungen. Obwohl der Manga „nur“ in Schwarzweiß gezeichnet ist, riecht man das gebratene Schweinefleisch in Sanya oder kann die Freuden, die der Handlungsreisende Gorõ Inogashira am nächtlichen Convenience Food hat, nachvollziehen. Besonders schön ist es, wenn die Menüs, die Herr Inogashira genießt, abgebildet und beschrieben werden. Und da man gut 90 Prozent der Speisen wohl nicht kennt, tut das Glossar gut. Man erfährt, was Abalone (eine Schneckenart), Anmitsu (Bohnenmus-Honig) oder Engawa (Fleisch vom Ansatz der Flosse) sind.

Ein wunderbarer Manga, der eine ganz leise, aber große Kraft entwickelt und den Lesenden am Ende gesättigt zurücklässt.