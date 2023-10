Im Westen riecht es nach Kaugummi und es ist bunt. Mo ist noch ein Kind und lebt im Osten von Berlin. Dort ist alles grau. In der kleinen Zwei-Zimmerwohnung ihrer Familie gibt es nur ein Außenklo und bei Regen tropft es von der Decke. Sie ist ein „stilles, verträumtes Kind“, versucht „den Erwartungen (...) gerecht zu werden“ und ist in einer Pioniergruppe.



Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) von Mo ist eine Welt von gestern. Es ist eine Welt, die mit dem Fall der Berliner Mauer in der Nacht von 9. auf 10. November 1989 zu bröckeln begann. Die DDR hörte am 3. Oktober 1990, heute vor 33 Jahren, auf zu existieren. Die deutsche Comic-Künstlerin und Grafikdesignerin Sandra Rummler (47) hat in der autobiografischen Graphic Novel „Seid befreit“ dem Gefühl, in der DDR zu leben, nachgespürt und lässt ihre Protagonistin Mo Kindheit, Mauerfall und die Zeit danach erleben. Ihre eigene Zeit in der DDR hat Rummler sehr ambivalent erlebt: „Die Diktatur war immer präsent. Man wurde schon früh instrumentalisiert und auf den Staat eingeschworen“, erzählt sie. Nicht über alles durfte man reden. „Als Kind hat man das so hingenommen“, sagt sie und irgendwie habe sie auch eine normale Kindheit erlebt. „Aber wir hatten damit zu kämpfen, dass wir nicht reisen konnten.“ Es war ein Gefühl des „Nicht-raus-Könnens“. Rummler hat das Reisen später nachgeholt und war in der ganzen Welt unterwegs.

Als die Mauer fiel . . .

Als die Mauer fiel, erlebte man das in der DDR wie einen Schock: „Ich selbst kam damals in die Pubertät. Wir haben erlebt, wie Erwachsene oder Lehrer völlig verängstigt und irritiert waren. Es war ein bisschen so wie auf einem schwankenden Schiff.“ Der Westen war ganz anders: „Ich war von diesen Lichtern und dieser Buntheit erschöpft und überreizt. Ich war sehr froh, dass ich wieder in dieses ruhige Ost-Berlin zurückkehren konnte.“ Doch schon bald nach dem Fall der Berliner Mauer, war die DDR Geschichte.

Mo kommt in der Graphic Novel auf eine Schule in Westberlin und erlebt dort den unverhohlenen Hass, den man ihr als Ossi entgegenbringt. Sandra Rummler lässt Mo in einer sehr aquarellhaften Szenerie die Gegensätze von Ost und West erleben. Im Osten das Graue und Triste, im Westen das Bunte und Grelle. 60 Prozent seien autobiografisch, 40 Prozent fiktiv, sagt Rummler. Noch vor der Verwirklichung der Graphic Novel malte sie Postkarten mit Ostberliner Szenerien – über die Zeichnungen reiste sie in eine Welt, die es heute nicht mehr gibt. Die Arbeit an der Geschichte war für sie auch eine Möglichkeit, dieses ambivalente Gefühl von damals neu zu befragen – die Arbeit hatte auch etwas Therapeutisches und führte dazu, dass sie etwas Frieden schließen konnte.

Dass es die Welt ihrer Kindheit nicht mehr gibt, hat sie auch als Verlust erlebt – immerhin war es ihre Heimat. Die Vorurteile über Ost-Deutschland, über das „Dunkel-Deutschland“, sind leider bis heute geblieben: „Wir sollten uns aber alle als Deutsche begreifen.“