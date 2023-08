"Batman ist eine Erfindung von Bob Kane.“ So kannte es die Welt 76 Jahre lang. Bis der amerikanische Autor Marc Tyler Nobleman im Jahr 2006 über einen gewissen Bill Finger zu recherchieren begann – den geheimgehaltenen Mitschöpfer einer der großen Comic-Ikonen des 20. Jahrhunderts.



Als Batman im Mai 1939 in der Ausgabe 27 von Detective Comics das Laufen lernte, stand dort: „Bat-Man von Bob Kane“ – damals noch nicht Batman geschrieben. Doch die Geschichte „Der Fall des Chemiesyndikats“ hatte sich Bill Finger ausgedacht: Bob Kane war der Zeichner und derjenige, der die Kontakte hatte, doch Bill Finger war der Autor. Die Idee, Batman wie einen Detektiv erscheinen zu lassen, kam von Bill Finger – auch die Idee für den dunkleren Look: „Zeichne ihm einen Umhang statt Flügeln. Und wie Superman braucht er ein Symbol auf seiner Brust“, sagt Bill Finger in der gerade bei Carlsen Comics erschienen Graphic Novel, die sein nun aus dem Dunkel der Comicgeschichte getretenes Leben erzählt.

Heldenhafte Recherche

Die Graphic Novel erzählt aber auch die heldenhafte Recherche von Nobleman, der über viele Jahre dafür kämpfte, dass man die Autorenschaft von Bill Finger anerkennt.

Obwohl Finger sein ganzes Leben in der Comic-Branche arbeitete, bekam er nie Anerkennung für seine Schöpfung und starb verarmt am 18. Januar 1974 in New York. Der berühmte Schöpfungsmythos des Fledermausmannes geht auch auf ihn zurück, detto der Name des Milliardärs Bruce Wayne, der sich zur Verbrechensbekämpfung in den „Dunklen Ritter“ verwandelt: Waynes Eltern wurden vor den Augen des jungen Bruce von einem Verbrecher erschossen: Aus diesem frühkindlichen Trauma erwächst die spätere Stärke des Mitternachts-Detektivs.



In der Graphic Novel von Julian Voloj und Erez Zadok verschmelzen die Entstehungsgeschichte von Batman, das Leben von Bill Finger und die Spurensuche von Nobleman zu einer wunderbar stimmig erzählten Geschichte. Nobleman spürte während der Recherche auch Athena Finger auf, Enkelin und einzige Erbin von Bill Finger. Die 47-Jährige wusste schon als kleines Kind: „Mein Großvater hat Batman erfunden.“ Doch alle lachten über sie, und der mächtige Comicverlag DC sah lange keine Notwendigkeit, etwas an der offiziellen Variante der Story zu ändern.

Nobleman kämpfte gemeinsam mit Athena für das Erbe Fingers, doch erst im Jahr 2015 erreichten sie, dass bei jeder Comic-Geschichte dieser simple, doch so wichtige Satz angefügt ist: „Batman, geschaffen von Bob Kane mit Bill Finger.“