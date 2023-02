Neil Gaiman griff Ende der 1980er-Jahre tief in die Kiste des Okkulten und der Alchemie: Die Graphic Novel „Sandman“ war ein insgesamt 2000 Seiten langer Albtraum, der monatlich beim Superhelden-Verlag DC erschien und neben Klassikern wie Alan Moores „Watchmen“ zu den nachhaltigsten Arbeiten dieser Zeit zählt.

Der Okkultist Roderick Burgess will Death gefangen nehmen und fängt dabei den Herrn der Träume, Dream. Gleichzeitig erfasst eine mysteriöse Schlafkrankheit die Welt. Als Dream, der kleine Bruder des Todes, sich befreien kann, errichtet er sein Reich neu.