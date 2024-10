Es sind zwar Kondom- und Kaugummiautomaten, was man für 50 Cent herausziehen kann, ist aber etwas ganz anderes: Gedichte. In Bad Aussee, Grundlsee und Bad Mitterndorf wurden im Rahmen der Kulturhauptstadt Poesie-Automaten installiert. Mit den Einnahmen wird der „Poesiepreis Ausseerland“ gestiftet. Bis Mittwoch, 6. November, kann jeder maximal drei Gedichte per E-Mail an poesiepreis@salzkammergut-2024.at einreichen.