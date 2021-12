Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Das Elterngespräch am Ende des ersten Semesters wird jetzt verpflichtend, die Frist für die Schulabmeldungen verkürzt sich. Und ein Teil der abgemeldeten Kinder ist wieder zurück.

Eltern können beantragen, ihr Kind daheim zu unterrichten, da in Österreich keine Schul-, sondern eine Unterrichtspflicht herrscht © Irina Schmidt - stock.adobe.com

Die Nachfrage war enorm: Heuer haben so viele Eltern ihre Kinder für den häuslichen Unterricht angemeldet wie nie zuvor: In der Steiermark waren es im September 1159 (Vergleich Vorjahr: 423 Anträge). Da die Zahlen österreichweit in die Höhe schossen, reagiert nun das Bildungsministerium.