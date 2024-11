Die Direktorin der Caritas Steiermark, Nora Tödtling-Musenbichler, hat anlässlich der bevorstehenden Regierungsbildung in der Steiermark an die Politik appelliert, klare Prioritäten in den Bereichen Pflege, Bildung, Elementarpädagogik und Armutsbekämpfung zu setzen. Angesichts zahlreicher Krisen und des hohen Spardrucks sei es entscheidend, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Lösungen im Dialog „für ein gutes Leben aller Menschen in der Steiermark“ zu finden. „Es geht jetzt darum, das Land gemeinsam in eine gute Zukunft zu bringen“, so Tödtling-Musenbichler.