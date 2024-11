Großer Bahnhof beim Grazer Hauptbahnhof: Beim früheren Ibis-Hotel (heute „Best in Hosting“) ums Eck, also quasi schräg gegenüber von Spar und dem Fitnesscenter, wurde am Dienstag die neue „Bahnhofsmission“ offiziell eröffnet. „Sie sehen es eh an unseren Gesichtern, was dieser Tag für uns bedeutet“, meinte Bürgermeisterin Elke Kahr – mit einem Strahlen im Gesicht. Gemeinsam mit Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark, und Sozialamtsleiterin Andrea Fink übergab Kahr die adaptierten Räume an der Adresse „Europaplatz 12“ deren Bestimmung: Sie sollen eine niederschwellige Anlaufstelle für Menschen sein, die ein paar Stunden lang Halt oder jemanden zum Reden brauchen, sich ausrasten oder um Hilfe bitten wollen. Nach einer ersten Rückkehr als „Pop-up-Mission“ heuer im Frühjahr (damals ist auch unten stehendes Video gedreht worden), gingen nun die umgebauten Flächen in Betrieb.