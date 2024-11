Es gibt zurzeit in Österreich etwa 120 sogenannte „Tafeln“, das sind Ausgabestellen für kostenlose Speisen, die aus Supermärkten stammen oder gespendet werden; wie in Deutschland wird auch bei uns die Armut immer sichtbarer, welche die Menschen zwingt, Tafel-Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man muss dann kein „Roter“ sein, um es ungerecht zu finden, wenn – laut seriöser Quellen – fünf Prozent der Österreicher und Österreicherinnen mehr als die Hälfte des Sach-, Geld- und Beteiligungsvermögens besitzen.