Weil er es kann. Anton Lang. Landeshauptmann. Der SPÖ-Spitzenkandidat geht vor das eben enthüllte Wahlplakat. „Ich trage heute einen Mantel“, sagt der Anzug-Fan beinahe entschuldigend in die Sitzreihen, wo das sozialdemokratische Publikum friert. Die schwarzen Sitzmatten vermögen nicht zu wärmen. Lang ist nicht kalt. „In Mürzzuschlag, wo ich heute gewesen bin, hatte es nur ein Grad, dichten Nebel. Dagegen ist in Graz Sommer.“ An seiner feurigen Rede im Endspurt des Landtagswahlkampfes liegt es nicht. Aber der inzwischen 65-Jährige will ohnehin keinen Poetry-Slam gewinnen.