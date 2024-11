Groß war der Spalier an SP-Vertretern, die sich am Freitagvormittag für Anton Langs Auftritt im Rahmen seiner Wahlkampftour im Dominikanerhof des Einkaufszentrums LCS in Leoben eingefunden hatten. Der Applaus für programmatische wie kämpferische Ansagen war dem SP-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl also sicher.