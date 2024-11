„Wenn wir in die Umwelt investieren, dann sichern wir auch unsere Betriebe“, betont Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner knapp eine Woche vor der steirischen Landtagswahl bei einer Pressekonferenz in Leoben. Er warnt damit vor einem „Schritt zurück“ und will den Klimaschutz wieder in den Vordergrund rücken, der einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nicht im Weg stehe.