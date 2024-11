Jede fünfte Stimme bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag wird aus Graz kommen. Die Murmetropole hat die mit Abstand meisten Wahlberechtigten, 188.813 von gesamt 941.509 sind es konkret. Für die Parteien heißt das: Wer die Wahl im Land gewinnen will, muss Graz gewinnen. Oder zumindest ein starkes Ergebnis in der Landeshauptstadt einfahren.