In einer Videoserie begleitet Kleine-Zeitung-Redakteurin Simone Rendl die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die steirische Landtagswahl auf Spaziergängen an Orten, wo ihre Wurzeln sind oder sie sich besonders wohlfühlen.

In Teil fünf betritt SPÖ-Spitzenkandidat und Vizelandeshauptmann Anton Lang den Rasen des SV Hinterberg in Leoben. 28 Jahre lang war er hier Obmann und spricht unter anderem über sein fehlendes fußballerisches Talent und den Verzicht, den eine Karriere in der Politik oft mit sich bringt.