Auch wenn der mit Jahresende geplante Wechsel in den Ruhestand wegen der Kündigungsfrist seines Nachfolgers noch bis Anfang April warten muss: Thomas Wrenger zelebriert seinen Abschied aus 45 Jahren im Dienst von Musik und Kirche am 16. und 17. November mit einer Aufführung von Mendelssohns Sinfoniekantate Op. 52 „Lobgesang“ in der Heilandskirche – wo er während der vergangenen elf Jahre als Kantor das musikalische Bild der Pfarre und als Diözesankantor auch jenes der ganzen Steiermark prägte.