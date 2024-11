Hauptfrau? Das kommt für Christina Faustik gar nicht in Frage. Sie ist Hauptmann. „Der Dienstrang heißt so, und das ist für mich völlig in Ordnung. Außerdem führe ich ja hauptsächlich Männer“, schmunzelt sie. Die Offizierin ist erst die zweite Frau in der Geschichte des Bundesheeres, die eine Generalstabsausbildung absolviert hat. Dafür war die Bewältigung des Fachhochschul-Masterstudiengangs „Militärische Führung“ notwendig, den die 32-Jährige vor Kurzem abgeschlossen hat.