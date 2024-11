Seit mehr als drei Jahren spricht Tatiana Wolf professionell über den Tod. „Als meine Eltern gestorben sind, habe ich gemerkt, wie wertvoll eine Rede sein kann, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.“ Seitdem hat die gebürtige Leobnerin hunderte Trauerreden gehalten. In Feuerhallen, auf Wiesen und in Wäldern oder bei Hinterbliebenen zu Hause. Die letzte Ehre erweist Wolf den Angehörigen immer öfter auch musikalisch: „Auf Wiedersehen“ heißt ihr tröstendes Lied, das sie auf Wunsch live singt.