Schicksalsschlag für Lara Joy Körner (47) unmittelbar vor dem Muttertag. Ihr 19-jähriger Sohn Remo Aimé Pollert wurde am Samstagvormittag tot in der Isar in München gefunden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

„Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen“, sagte die um Fassung ringende Diana Körner, Großmutter des Toten, Sonntagabend am Telefon.

Im Bereich der Ludwigsbrücke fand eine Passantin den Toten © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Polizei geht von „einem Unglücksfall“ aus

Eine Passantin hatte den leblosen Körper am Samstag im Bereich der Ludwigsbrücke im Wasser treibend entdeckt. Die Berufsfeuerwehr München rückte an und barg die Leiche aus dem Wasser. Die Polizei geht nach ersten Informationen weder von einer Fremdeinwirkung noch von Suizid aus. „Wir gehen aktuell von einem Unglücksfall aus“, erklärte ein Sprecher der Münchner Polizei dem „Bayerischen Rundfunk“. Aktuell wird aber noch ermittelt.

Lara Joy Körner ist aus zahlreichen TV-Produktionen bekannt. Mehrmals war sie bereits Passagierin auf dem „Traumschiff“, dazu spielte sie unter anderem in „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen und diversen Krimiserien mit. Körner ist vierfache Mutter, drei Söhne stammen dabei aus ihrer Ehe (2005 bis 2013) mit dem Unternehmer und Rechtsanwalt Heiner Pollert (67) – darunter auch der verstorbene Remo Aimé.