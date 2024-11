Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitag in den frühen Morgenstunden in Schladming. Ein 28-jähriger Mann war gegen halb sechs Uhr früh auf dem Weg nach Hause gewesen, seine Route führte ihn über einen Wanderweg in der Talbachklamm. Aus noch unbekannter Ursache dürfte der junge Mann gestürzt sein, woraufhin er über die Felswand in den Talbach fiel.

Erst knapp vier Stunden später wurde der 28-Jährige von einem Passanten gefunden, der die Rettungskräfte alarmierte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.