Beim Start abgestürzt ist am Freitag ein Paragleiter in Eisenerz. Der 48-Jährige hatte mit seiner Frau eine Klettertour in der Pfaffenstein Südwand unternommen. Sie stiegen gemeinsam über die eingebohrte Klettertour „Condoore“ auf den Gipfel des Pfaffensteines auf. Nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, wollte der Mann mit dem Paragleiter ins Tal fliegen, aus diesem Grund stieg das Paar zu einer kleinen Wiese unweit des Gipfels ab.

Kurz vor dem Startversuch verlor der 48-Jährige nach eigenen Angaben im steilen Wiesengelände den Halt, und rutschte in weiterer Folge in Richtung Tal ab. Beim Versuch, mit den Füßen zu bremsen, verletzte sich der Mann schwer, ein selbstständiges Absteigen war nicht mehr möglich.

Die Frau des 48-Jährigen setzte einen Notruf ab, der Rettungshubschrauber brachte den Verunfallten ins UKH nach Kalwang.