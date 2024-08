Ein 59-jähriger Mann aus den Niederlanden unternahm Mittwochnachmittag einen Gleitschirmflug von der Emberger Alm. Nach einer Flugzeit von rund 10 Minuten sackte der Gleitschirm im Landeanflug aufgrund einer Windböe plötzlich ab. Dadurch bedingt kam es auf einer Seehöhe von 737 Meter im Gemeindebereich von Greifenburg zu einer Baumberührung und zu einem Absturz in die Baumkrone eines Fichtenbaumes. Der Pilot wurde von der Bergrettung „Oberes Drautal“ aus der Baumkrone mittels Seilbergung befreit und unverletzt vom Baum zu Boden gebracht.

Am Dienstag zuvor stürzte ebenfalls ein Paragleiter, der von der Emberger Alm aus gestartet war, ab. Der deutsche Staatsbürger (56) stürzte aus einer Höhe von 60 Metern ungebremst in felsiges Gelände ab. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C7 wurde der Pilot mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Lienz geflogen, wo er laut Aussendung der Polizei in den Nacht auf Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen ist.